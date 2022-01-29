Путин поручил к 1 мая проанализировать законодательство о присвоении статуса иноагента, в том числе вопрос исключения их из реестра.

Также глава государства поручил к 1 июня подготовить отчет об итогах рассмотрения вопроса о создании реестра токсичного контента в интернете для защиты детей.

«Администрации Президента РФ рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», – сказано на сайте правительства.