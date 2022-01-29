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13:12, 29 января 2022

70 млн рублей ежемесячно уходит на хранение нелегального алкоголя

Уже более трех лет на российских спецплощадках хранится 25 млн литров нелегального алкоголя. Три сенатора внесли в Госудуму законопроекты, которые ускорят его уничтожения. Делать это планируется по принципам уничтожения «санкционных» товаров. «Установление возможности принятия территориальными органами Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка решений об уничтожении изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, во-первых, существенно сократит расходование бюджетных средств на хранение имущества, во-вторых, ускорит сам процесс уничтожения опасной для жизни и здоровья граждан жидкости», — считают авторы законопроектов.


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