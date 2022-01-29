В Забайкалье с 31 января по 1 марта введен запрет на проведение массовых мероприятия для детей. Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

«На территории Забайкальского края с 31 января по 1 марта включительно приостановлено проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, в том числе на открытом воздухе, с участием лиц, не достигших 18 лет, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме», — сказано в сообщении.

На дистанционное обучение будут переведены классы, в которых есть заболевшие коронавирусом.

Невакцинированные сотрудники также будут переведены на удаленную работу.