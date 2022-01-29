Малайзия планирует запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2005 года

Таким образом правительство хочет воспитать поколение, свободное от табачной зависимости. Если запрет вступит в силу, подростки, которым в этом году исполняется 17 лет, не смогут купить табак легально. Малайзия надеется принять закон, который положит конец курению, уже в этом году.
2022-01-29T12:42:25+03:00
2022-01-29T12:42:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:42, 29 января 2022
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