Малайзия планирует запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2005 года

Таким образом правительство хочет воспитать поколение, свободное от табачной зависимости. Если запрет вступит в силу, подростки, которым в этом году исполняется 17 лет, не смогут купить табак легально. Малайзия надеется принять закон, который положит конец курению, уже в этом году.