Россия, по утверждению западной прессы, отправляет к границе с Украиной кровь для раненых в случае боевых действий, а также медицинские подразделения. Это может быть ещё одним сигналом к предстоящему вторжению.

Москва, как считают в США, не оставляет планов нападения на Украину. Решающее значение играет не только наращивание войск, но и запасы крови. Её уже поставляют в районы предполагаемой атаки, рассказали агентству Reuters сразу три американских чиновника.

Москва также перебрасывает к украинской границе медицинские подразделения, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерств обороны ряда западных стран. По их словам, это не значит, что нападение на Украину обязательно случится, но служит предпосылкой для начала военных действий.

Министр обороны США Ллойд Остин вчера не исключил, что у российского президента может быть несколько вариантов нападения на Украину, включая «захват городов и больших территорий, а также провокации». К ним Остин отнёс признание Москвой независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

По последним данным западной прессы и разведки, возле границы с Украиной сосредоточены почти 130 тысяч российских военных. Москва неоднократно отрицала планы нападения на Украину.