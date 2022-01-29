Россия теряет лес быстрее, чем восстанавливает

Площадь леса, который необходимо восстановить, – 35,4 млн га и продолжает расти. По данным Счетной палаты, к 2024 году, когда завершится проект «Сохранение лесов», восстановлены будут только площади, утраченные в 2022. При этом Счетная палата отмечает, что доля площадей с восстановленными лесами к площади вырубленных и погибших лесов выросла с 0,84 млн га по итогам 2016 года до 1,18 млн га по итогам 2020-го.
2022-01-29T12:01:06+03:00
2022-01-29T12:37:10+03:00
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12:01, 29 января 2022
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