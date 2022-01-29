В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и разрушений нет

Об этом сообщило Минобороны РФ. Это произошло из-за технической неисправности истребителя. Экипаж не пострадал. По данным ведомства, на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России. «После проведения технического обследования и обслуживания самолета машина будет возвращена в строй в кратчайшие сроки», — сказали в министерстве.
2022-01-29T11:27:26+03:00
2022-01-29T11:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:27, 29 января 2022
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