Мишустин поручил к середине февраля внести в кабмин предложения по разработкам сетей 6G.

«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», – заявил премьер-министр.

Также до конца июня Минцифры, Минпромторг и Минэнерго следует представить инициативы по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.