Российский Минздрав отказался публиковать сведения об эффективности и безопасности отечественных вакцин от COVID-19

Российский Минздрав отказался публиковать сведения об эффективности и безопасности отечественных вакцин от коронавируса, сообщает газета «Коммерсант». Вся информация о клинических испытаниях и составе препарата от COVID-19 является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика, поясняют представители Министерства здравоохранения. При этом в медицинском ведомстве напомнили, что при желании любой человек может, например, прочитать статью в журнале The Lancet, где ранее были опубликованы некоторые данные о российской вакцине «Спутник V».

Заявление чиновников стало ответом на обращение в Генпрокуратуру депутата-коммуниста Алексея Куринного. Парламентарий посетовал, что Минздрав, по его мнению, незаконно скрывает общественно-значимую информацию, от которой напрямую зависят жизнь и здоровье граждан. Вместе с тем, он подчеркнул, что уровень доверия к прививкам значительно вырастет, если разработчик самого популярного препарата от коронавируса «Спутник V» Центр им. Гамалеи раскроет так называемое регистрационное досье. Куринный настаивает, что никто из медиков внятно не реагирует на публикации о неэффективности российской вакцины.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Владимир Плякин обратился в Минздрав с запросом о количестве заболевших коронавирусом среди вакцинированных граждан.