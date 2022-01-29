Суд не отозвал иск шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix

Она по-прежнему может претендовать на компенсацию в 5 млн долларов. Гаприндашвили подала в суд на стриминг с обвинением в клевете: в одной из серий упоминается, что она якобы никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это неправда. Окружной судья поддержал женщину, несмотря на попытки Netflix оправдаться тем, что сериал — художественный вымысел и поэтому может искажать исторические факты.
2022-01-29T11:06:55+03:00
2022-01-29T11:06:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2972208-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:06, 29 января 2022
Загрузка комментариев...