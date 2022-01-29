Нидерланды не стали подавать в суд на Украину по делу о крушении «Боинга» МН17, чтобы не усложнять расследование. Амстердам и родственники погибших в результате крушения малазийского лайнера опасались, что иск к Киеву поставит под угрозу сотрудничество в расследовании причин катастрофы, заявил нидерландский независимый журналист Эрик ван де Бейк.

«Защитники членов семей жертв договорились о том, что подача жалобы против России будет производиться в соответствии с принципом «нет результата — нет оплаты. Для возбуждения судебного дела против Украины такие условия не предлагались», – добавил он.