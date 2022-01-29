Если Россия остановит поставки газа, угля и нефти, в Германии не смогут быстро найти замену для сырья в нужном объеме

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на Федеральный институт геонаук и природных ресурсов. На данный момент более половины запасов газа страны, а также 34% импорта нефти и 45% импорта каменного угля поставляются из РФ. «Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — заявил эксперт института Мартин Пайн.