Если Россия остановит поставки газа, угля и нефти, в Германии не смогут быстро найти замену для сырья в нужном объеме

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на Федеральный институт геонаук и природных ресурсов. На данный момент более половины запасов газа страны, а также 34% импорта нефти и 45% импорта каменного угля поставляются из РФ. «Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — заявил эксперт института Мартин Пайн.
2022-01-29T10:53:34+03:00
2022-01-29T10:53:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:53, 29 января 2022
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