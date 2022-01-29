Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов на Australian Open

Его наказали за конфликт с арбитром в полуфинале чемпионата — встрече Медведева с греком Стефаносом Циципасом. В перерыве при счете 5:4 в пользу Циципаса во втором сете Медведев обратился на повышенных тонах к арбитру. Российский теннисист указал арбитру на подсказки тренера соперника. Федерация тенниса Австралии оштрафовала Медведева дважды: на 8 тысяч долларов за «непристойность» и на 4 тысячи долларов за неспортивное поведение. Циципас также получил штраф. Медведев обыграл Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
2022-01-29T10:33:30+03:00
2022-01-29T10:49:42+03:00
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10:33, 29 января 2022
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