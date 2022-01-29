Заявления Зеленского о готовящемся вторжении России отвлекают жителей Украины от провала его политики

Такое мнение высказал депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Депутат не верит в слухи о вторжение российских войск на Украину и считает, что Зеленский строит анти-Россию: «У меня нет информации о том, что Зеленский вдруг решил изменить курс построения в Украине анти-России, а сегодня, фактически, строится анти-Россия: дискриминация русского языка, дискриминация русскоязычного населения, насильственная украинизация. А все, что насильственно — это противозаконно», — сказал он в интервью телеканалу UkrLive.
2022-01-29T10:16:38+03:00
2022-01-29T10:16:38+03:00
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10:16, 29 января 2022
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