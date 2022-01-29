Столичный театр им. Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или все, что угодно»

Столичный театр им. Ермоловой отменил премьеру спектакля, из-за которого возник конфликт между администрацией и режиссером Олегом Долиным. Постановку «Двенадцатая ночь, или все, что угодно» впервые должны были показать в начале февраля.

В администрации театра имени Ермоловой утверждают, что отменить спектакль решили все его участники. Это объясняется сложившейся вокруг него обстановкой: она, как там выразились, «абсолютно несовместима с творчеством». В театре хотят полностью закрыть эту тему, и лишь выразили надежду, что все актеры, которые должны были участвовать в постановке, останутся.

Сам скандал разразился несколько дней назад. Работавший над «Двенадцатой ночью» приглашенный режиссер Олег Долин обвинил худрука театра имени Ермоловой Олега Меньшикова в «краже» спектакля. В своем открытом письме на странице в Фейсбуке Долин утверждал, что его уволили по СМС, толком не объяснив мотивы такого решения, а также пожаловался на то, что ему за полгода работы не заплатили. При этом режиссер признал, что у него возникали дискуссии с Меньшиковым при подготовке спектакля. Сам худрук театра им. Ермоловой настаивал, что постановка была не готова к премьере, а договор с Долиным был расторгнут по соглашению сторон.

В спектакле «Двенадцатая ночь» в театре Ермоловой должны были играть известные актеры: Александр Петров, Антон Лапенко, Александра Бортич, Олег Меньшиков и некоторые другие.