В Москве полиция попыталась сорвать фестиваль современных художников Open Art из-за ЛГБТ-тематики

Силовики пришли в Московский комьюнити-центр, где проходит фестиваль, накануне, за два часа до официального открытия. Один из полицейских был в штатском и не стал называть свое имя. Как выяснилось позже, он работает в центре по противодействию экстремизму. Силовики убеждали организаторов, что фестиваль проводить нельзя, потому что такое распоряжение «дали сверху». Все дело в ЛБГТ-тематике мероприятий. Если их не отменят, то будет хуже, добавили силовики. Они пригрозил проверками. Правда, не уточнили, какими именно.

В свою очередь, организаторы утверждают, что работы, посвященные ЛГБТ, размещены на отдельном этаже. Только совершеннолетние могут туда попасть. Помимо полицейских сорвать фестиваль пытались и активисты группировки НОД. Они пришли на открытие с флагом и плакатом, на котором написано «Валите в Амстердам», и пытались убедить участников, что «нужно рожать, чтобы продолжать движение материи».

Вчера помешать фестивалю так и не получилось, но его создали переживают: провокации могут продолжиться, ведь впереди еще два дня лекций и тренингов.

Некоторые мероприятия фестиваля посвящены трансгендерным людям, борьбе против антисемитизма и гомофобии.