Естественная убыль населения России впервые в истории превысила один миллион человек. Накануне вечером об этом официально сообщил Росстат. Показатель рассчитывается как разница между числом умерших и числом родившихся в стране. При этом общее сокращение численности населения оказалось менее миллиона – примерно 700 тысяч человек. Это связано с приростом за счет мигрантов.
2022-01-29T10:06:16+03:00
2022-01-29T10:06:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2972182-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:06, 29 января 2022
Загрузка комментариев...