Естественная убыль населения России впервые в истории превысила один миллион человек. Накануне вечером об этом официально сообщил Росстат. Показатель рассчитывается как разница между числом умерших и числом родившихся в стране. При этом общее сокращение численности населения оказалось менее миллиона – примерно 700 тысяч человек. Это связано с приростом за счет мигрантов.