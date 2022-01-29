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09:44, 29 января 2022

Премьер-министр Польши: В Евросоюзе есть разногласия насчет масштаба санкций против России

«Все государства – члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет. Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО. Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», – заявил Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что Германии, в случае отказа от участия в конфликте, придется «сказать об этом во всеуслышание». Премьер подчеркнул, что уклончивые заявления властей ФРГ в сложившейся ситуации не являются серьезной политикой.


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