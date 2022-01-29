Россияне стали снимать на 16% больше наличных в банкоматах

В 2021 году средняя сумма единовременного снятия наличных выросла до 26 820 рублей (23 198 рублей в 2020 году). Сумма внесения увеличилась на 12% – до 10 602 рублей (9 404 рубля в 2020 году). При этом 76% операций с банкоматами пришлись на внесение денег, а 24% — на снятие, сказано в исследовании банка «Русский стандарт».