Россияне стали снимать на 16% больше наличных в банкоматах

В 2021 году средняя сумма единовременного снятия наличных выросла до 26 820 рублей (23 198 рублей в 2020 году). Сумма внесения увеличилась на 12% – до 10 602 рублей (9 404 рубля в 2020 году). При этом 76% операций с банкоматами пришлись на внесение денег, а 24% — на снятие, сказано в исследовании банка «Русский стандарт».
2022-01-29T09:32:13+03:00
2022-01-29T09:54:40+03:00
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09:32, 29 января 2022
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