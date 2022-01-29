Совет по правам человека готовит обращение в связи с ситуацией с Заремой Мусаевой, которую недавно насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню и арестовали на 15 суток якобы за нападение на полицейского. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал член СЧП Николай Сванидзе.

Мусаева – мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Вчера правозащитникам, адвоката от которых к ней так и не пустили, показали подписанное ей заявление об отказе от адвоката.

Ее сына в Грозном считают причастным к ведению оппозиционного телеграм-канала «Адат». После ее задержания глава региона Рамзан Кадыров публично пообещал всей семье Янгулбаевых, цитата, «место в тюрьме или под землей».