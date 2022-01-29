В России вступают в силу изменения, которые регулируют экспорт необработанной древесины.

Запрет вывозить необработанную древесину из России и других стран Евразийского экономического союза немного смягчили. Из списка убрали топливную древесину. Таким образом, малые и средние предприятия, которые специализируются на экспорте дров, смогут это делать. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии назвал изменения точечными. Их приняли, чтобы компании не остановили работу, а сотрудники не остались на улице, пояснил чиновник.

В начале месяца начал действовать запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. То же самое касается грубо обтёсанных брёвен, так называемого товара прикрытия, которым маскируют попытки вывозить ценные породы. Остановить это почти полтора года назад потребовал президент Владимир Путин. Он тогда резко раскритиковал состояние лесопромышленной отрасли в стране, особенно на Дальнем Востоке.

По итогам прошлого года Россия поставила абсолютный рекорд по вывозу древесины за рубеж, писала газета РБК. По её сведениям, экспорт превысил 12 миллиардов долларов.