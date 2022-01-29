В Китае в пятницу, 28 января, выявили 36 заболевших коронавирусом, связанных с Олимпийскими играми. В Олимпийском оргкомитете отметили, что среди заразившихся 19 спортсменов и официальных представителей команд. Гражданами каких стран являются заболевшие, не сообщается.