В Китае в пятницу, 28 января, выявили 36 заболевших коронавирусом, связанных с Олимпийскими играми. В Олимпийском оргкомитете отметили, что среди заразившихся 19 спортсменов и официальных представителей команд. Гражданами каких стран являются заболевшие, не сообщается.
2022-01-29T08:02:46+03:00
2022-01-29T08:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:02, 29 января 2022
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