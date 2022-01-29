В Белом доме заверили, что возможные санкции против РФ не нацелены на простых россиян

Готовящиеся ограничения призваны снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, заявил сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл. По его словам, санкции, в случае введения, приведут к разорению банков, инфляции, оттоку капитала и непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов.

Кроме того, американские власти, предположительно, готовятся ограничить поставки в Россию компьютерных чипов. Для этого будут проведены консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.