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07:51, 29 января 2022

В Белом доме заверили, что возможные санкции против РФ не нацелены на простых россиян

Готовящиеся ограничения призваны снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, заявил сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл. По его словам, санкции, в случае введения, приведут к разорению банков, инфляции, оттоку капитала и непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов.

Кроме того, американские власти, предположительно, готовятся ограничить поставки в Россию компьютерных чипов. Для этого будут проведены консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.


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