В Госдепе призвали Бразилию повлиять на Россию

В правительстве США считают, что Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности, передает бразильская служба ВВС. В Госдепе добавили, что узнали о готовящейся встрече Болсонару и Путина из открытых источников.

В МИД Бразилии заявили, что страна суверенно отстаивает свои интересы и «не спрашивает разрешения» у других государств.

В декабре 2021 года президент Бразилии Жаир Болсонару анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве.