На Чукотке в поселке Угольные Копи стая бездомных собак напала на девочку 2007 года рождения. Собаки укусили пострадавшую за ногу, девочка обратилась в больницу. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

«28 января текущего года в полицию из участковой больницы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» поступило сообщение о том, что в приемное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую во дворе жилого дома №10 по ул. Первомайской в пгт. Угольные Копи напала стая собак», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотского автономного округа.

Прокуратура начала проверку. Будет проведена оценка мер, принимаемых по обращению с безнадзорными животным.