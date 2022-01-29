Лидеры европейских правых партий соберутся сегодня в Мадриде

Ожидается, что на двухдневном съезде, помимо лидера испанской правой партии Сантьяго Абаскаля, будут присутствовать премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава правительства Венгрии Виктор Орбан и лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Заявленная цель мероприятия — продолжить работу по защите Европы от внешних и внутренних угроз, продвигая альтернативу глобалистской тенденции. Она, по словам участников саммита, угрожает Европейскому Союзу, ставя под угрозу суверенитет наций.

Ранее лидер главной польской оппозиционной партии и бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск раскритиковал премьера Моравецкого за решение явиться на этот съезд. Он сказал, что глава правительства едет встречаться с людьми, которые выступают за «антиукраинскую» и «пропутинскую» политику. Оппозиционер подчеркнул, что Варшава обязана сыграть положительную роль в укреплении солидарности Запада во время украинского кризиса.

Минувшим летом 16 правых и консервативных политических сил Европы представили общую декларацию, которая, по задумке политиков, должна стать первым шагом в организации националистического альянса в Европарламенте.