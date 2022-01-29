В Москве сегодня откроется Музей Павла и Сергея Третьяковых

Новый музей разместился в двухэтажном доме в Первом Голутвинском переулке в центре столицы, где братья Третьяковы провели детство. Выставка посвящена их семье, а также истории коллекционирования искусства в XIX веке, в том числе создания Третьяковской галереи.

На первом этаже можно изучить архивные документы и фотографии. Они разделены на несколько категорий: семейный альбом, каталог коллекции братьев и другие. Правда, увидеть архив получится только на экранах и интерактивных столах. На втором этаже три зала: кабинеты Павла и Сергея, а также музыкальная гостиная. На одной из ее стен представлена русская живопись, на другой – зарубежная. Помимо этого экспозиция состоит из скульптур, книг, мебели и предметов быта.

Как говорят авторы, это поможет показать портрет известных коллекционеров и благотворителей: как разный характер братьев, так и общие устремления. Музей создан на частные деньги. Самое крупное пожертвование, как сообщается, сделал бизнесмен Александр Тынкован.