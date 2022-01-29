Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала мировое сообщество усилить давление на военных Мьянме

Также она считает необходимым восстановить гражданскую власть в стране.

Она добавила, что в ООН продолжают поступать свидетельства о пытках журналистов и представителей этнических и религиозных меньшинств, — Reuters.

Сотрудники Управления Верховного комиссара задокументировали множество свидетельств грубых нарушений прав человека, которые представители сил безопасности Мьянмы совершают практически ежедневно. Около 12 тысяч человек были задержаны за выступления против власти военных. 8 792 человека все еще находятся за решеткой, а 290 – скончались в тюрьмах из-за пыток.