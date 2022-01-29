Президент Украины опасается, что США могут намеренно преувеличивать угрозу российской агрессии против Киева

Об этом пишет идзание Politico со ссылкой на источники в окружении владимира Зеленского. Как утверждается, это может облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. Кроме того, источники отмечают изменение риторики украинского лидера относительно т.н. «российской угрозы»: если ранее «он бил тревогу так, что громче некуда», то теперь пытается «демонстрировать спокойствие».
2022-01-29T04:50:56+03:00
2022-01-29T04:51:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:50, 29 января 2022
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