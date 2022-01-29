В январе США покинут 27 российских дипломатов

Такую цифру назвал посол России в США Анатолий Антонов в своем Facebook. «После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал <...> Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе», — пишет он на странице в соцсети.