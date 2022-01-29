Президент Хорватии обвинил премьер-министра в уподоблении «украинскому агенту»

Так лидер страны подчеркивает, что не отказывается от заявления об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае агрессии РФ против Украины, сообщает агентство ХИНА. Кроме того, он не намеревается извиняться перед киевскими властями в отличие от премьера Хорватии.