Президент Хорватии обвинил премьер-министра в уподоблении «украинскому агенту»

Так лидер страны подчеркивает, что не отказывается от заявления об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае агрессии РФ против Украины, сообщает агентство ХИНА. Кроме того, он не намеревается извиняться перед киевскими властями в отличие от премьера Хорватии.
2022-01-29T04:20:18+03:00
2022-01-29T04:20:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:20, 29 января 2022
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