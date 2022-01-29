В Белоруссии возбудили уголовное дело против дочери перешедшего в оппозицию экс-дипломата Павла Латушко

По данным белорусской редакции «Радио Свобода*», арестовано также имущество Яны Латушко. Сама она заверила журналистов, что понятия не имеет, по какому поводу завели дело, и ничего противозаконного не делала.

Латушко-старший был послом Белоруссии в ряде европейских стран и возглавлял Национальный академический театр в Минске, после критики жестокого подавления протестов силовиками его уволили с госслужбы. Он вошел в Координационный совет оппозиции и с семьей уехал в Польшу. На родине на него завели сразу 6 уголовных дел.

«Радио Свобода*» власти РФ считают иноагентом.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.