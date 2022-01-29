Делегация Тайваня пропустит церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине

Об этом сообщил замглавы спортивного ведомства частично признанного государства Линь Чжэхун. По его словам, делегация из 15 человек, среди которых всего 4 атлета, прибудет в Пекин разными маршрутами в разное время, и после перелетов им нужно будет отдохнуть, так что не все успеют к открытию и не все останутся до закрытия.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Тайвань по итогам гражданской войны середины прошлого века де-факто независим от материковых властей, причем оба правительства считают себя единственными легитимными в Китае.