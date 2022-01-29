Президент Бразилии не явился в полицию на допрос по делу об утечке секретных данных об электронном голосовании

Об этом сообщает агентство France Press. Ранее лидер страны опубликовал их фото в соцсетях, заявив, что система электронного голосования уязвима для хакерского взлома. Есть мнение, что Болсонару таким образом подрывает результаты выборов на случай собственного проигрыша во втором туре.