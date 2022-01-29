Президент Бразилии не явился в полицию на допрос по делу об утечке секретных данных об электронном голосовании

Об этом сообщает агентство France Press. Ранее лидер страны опубликовал их фото в соцсетях, заявив, что система электронного голосования уязвима для хакерского взлома. Есть мнение, что Болсонару таким образом подрывает результаты выборов на случай собственного проигрыша во втором туре.
2022-01-29T02:48:17+03:00
2022-01-29T02:48:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:48, 29 января 2022
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