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02:48, 29 января 2022

Президент Бразилии не явился в полицию на допрос по делу об утечке секретных данных об электронном голосовании

Об этом сообщает агентство France Press. Ранее лидер страны опубликовал их фото в соцсетях, заявив, что система электронного голосования уязвима для хакерского взлома. Есть мнение, что Болсонару таким образом подрывает результаты выборов на случай собственного проигрыша во втором туре.


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