Великобритания готовит новые санкции против России

МИД Британии собирается объявить об ужесточении санкционного режима против России в понедельник. Как сообщил агентству РИА источник в правительственных кругах Лондона, новые санкции Британии будут направлены против стратегических и финансовых интересов РФ. В то же время Минобороны Королевства рассматривает в качестве одного из вариантов «сдерживания РФ» переброску новых сил НАТО.

На фоне данных заявлений в ближайшие дни пройдет телефонный разговор премьер-министра Великобритании и президента РФ состоится в ближайшие дни, объявили в пресс-службе Бориса Джонсона.