Гинцбург: Новый штамм ковида NeoCov — результат постоянной мутации вирусов

Во многом их выявление зависит от тщательности работы вирусологов, говорит директор Центра им. Гамалеи. «Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите».