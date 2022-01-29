Гинцбург: Новый штамм ковида NeoCov — результат постоянной мутации вирусов

Во многом их выявление зависит от тщательности работы вирусологов, говорит директор Центра им. Гамалеи. «Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите».
2022-01-29T00:43:09+03:00
2022-01-29T00:43:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:43, 29 января 2022
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