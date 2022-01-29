В непризнанной ДНР заявили, что Киев готовит переброску сил в Донбасс

Как утверждает лидер самопровзглашеннной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, готовящаяся к отправке десантно-штурмовая бригада прошла подготовку у британских инструкторов. По его словам, в число подразделений, направляемых в регион, входят также горно-штурмовая и механизированная бригады.