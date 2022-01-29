В непризнанной ДНР заявили, что Киев готовит переброску сил в Донбасс

Как утверждает лидер самопровзглашеннной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, готовящаяся к отправке десантно-штурмовая бригада прошла подготовку у британских инструкторов. По его словам, в число подразделений, направляемых в регион, входят также горно-штурмовая и механизированная бригады.
2022-01-29T00:18:59+03:00
2022-01-29T00:18:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:18, 29 января 2022
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