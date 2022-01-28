США намерены лишить Египет военной помощи из-за несоблюдения прав человека

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о возможном отказе Египту в военной поддержке. В том случае, если в Египте не изменится ситуация с соблюдением прав человека, финансовые средства будут перенаправлены на государственные нужды.
2022-01-28T23:55:05+03:00
2022-01-28T23:55:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:55, 28 января 2022
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