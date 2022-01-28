Сопредседатель «Альтернативы для Германии» покинул партию

Йорг Мойтен объяснил это радикализацией партии, передает его слова немецкий телеканал Tagesschau. По его мнению, такой путь выбрала большая часть его бывших однопартийцев. Он считает, что таким образом, основанная в 2013 году «Альтернатива для Германии» может оказаться в полной изоляции.