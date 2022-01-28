Смертность среди заразившихся коронавирусом в России за год превысила полмиллиона

Это в три раза больше, чем в первый год пандемии, следует из данных Росстата. Естественная убыль населения в 2021 году стал максимальной за современную историю, приблизившись к полутора миллионам человек, отмечает агентство «Интерфакс». Основной пик смертности пришелся на осенние месяцы — октябрь и ноябрь. Тогда последовательно было установлено два максимума по числу скончавшихся за месяц — 75,5 и 81 тысяча человек соответственно. Эти показатели более чем в полтора перекрыли предыдущий летний пик.