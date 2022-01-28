Тайвань может спровоцировать войну между США и Китаем

Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне в интервью порталу NPR. Дипломат заявил, что причиной может стать стремление Тайваня к независимости: «Вопрос Тайваня — это пороховая бочка в отношениях КНР и США».



КНР рассматривает Тайвань как мятежную провинцию, которая должна находится в составе материкового Китая.