По версии следствия, в соцсетях Александр Струков публиковал комментарии с угрозами «лицам русской национальности» и «призывал к терроризму», передает ТАСС.
Ранее бывший фотограф штаба Навального* был задержан у подъезда своего дома, где впоследствии был проведен обыск с изъятием техники. На следующий день его нашли в СИЗО Марьино.
В Москве суд арестовал бывшего фотографа штаба Навального* по обвинению в призывах к терроризму.
По версии следствия, в соцсетях Александр Струков публиковал комментарии с угрозами «лицам русской национальности» и «призывал к терроризму», передает ТАСС.