В Москве суд арестовал бывшего фотографа штаба Навального* по обвинению в призывах к терроризму.

По версии следствия, в соцсетях Александр Струков публиковал комментарии с угрозами «лицам русской национальности» и «призывал к терроризму», передает ТАСС.



Ранее бывший фотограф штаба Навального* был задержан у подъезда своего дома, где впоследствии был проведен обыск с изъятием техники. На следующий день его нашли в СИЗО Марьино.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.