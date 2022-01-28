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21:08, 28 января 2022

Американские санкции могут затронуть крупнейшие российские банки и госкомпании

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Белый дом финализирует пакет мер против России. Предполагается, что они повлекут запрет на сделки со всеми новыми выпусками российского госдолга и экспортные ограничения в ключевых секторах экономики — например, в микроэлектронике. При этом Вашингтон решил пока не вводить ограничения против российского экспорта газа и нефти и отключать страну от системы SWIFT, пишет издание.

Запад грозит Москве санкциями в случае агрессии против Украины. Россия отвергает любые планы на этот счет.


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