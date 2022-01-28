В Петербурге на Пискаревском кладбище перед визитом Путина продезинфицировали сугробы

Об этом «Новой газете» рассказала сотрудница кладбища. Кроме того, по ее словам, людей, которые несли на кладбище венок от имени президента, «привезли из Москвы», где они две недели находились на карантине.

На время визита Владимира Путина кладбище было закрыто для других людей, которые тоже пришли возложить цветы. Президент приехал туда вчера, в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Там он возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» и цветы к братской могиле, где похоронен его старший брат, который ребенком умер во время блокады.