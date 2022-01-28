США приветствуют слова Лаврова о том, что Россия не хочет войны с Украиной

Однако американская сторона ждет конкретных шагов, заявил представитель американской администрации на спецбрифинге, который посвящен заседанию СБ ООН по ситуации вокруг Украины, которое пройдет в понедельник 31 января. США также готовы выслушать позицию России по Украине, но не считают, что после заседания будут приняты какие-либо документы.



Представитель администрации добавил, что ждут, что Китай поддержит дипломатическое урегулирование кризиса. Постпред КНР ответил, что Китай считает важным продолжение диалога.