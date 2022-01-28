Зеленский надеется на появление площадки для переговоров между Украиной, США и Россией

Он ждет, что в ее создании поможет Джо Байден, приводит слова Владимира Зеленского УНИАН. «Я каждый раз предлагаю те или иные шаги от нашего государства. Я не хочу сейчас говорить о деталях, они начальные, но мы говорим», — сказал президент Украины.



Он также добавил, что угроза войны никуда не делась, как и в прошлые годы.