Заявление правозащитникам показал замначальника полиции МВД Чечни по охране общественного порядка Хусейн Айдамиров, передает «Комитет против пыток». В заявлении Мусаева пишет, что отказывается принимать участие в каких-либо процессуальных или иных действиях по состоянию здоровья.
«Комитет против пыток» заявил, что не видит причин, по которым Мусаева могла отказаться добровольно.
Зарема Мусаева отказалась от услуг адвоката
Заявление правозащитникам показал замначальника полиции МВД Чечни по охране общественного порядка Хусейн Айдамиров, передает «Комитет против пыток». В заявлении Мусаева пишет, что отказывается принимать участие в каких-либо процессуальных или иных действиях по состоянию здоровья.