Зарема Мусаева отказалась от услуг адвоката

Заявление правозащитникам показал замначальника полиции МВД Чечни по охране общественного порядка Хусейн Айдамиров, передает «Комитет против пыток». В заявлении Мусаева пишет, что отказывается принимать участие в каких-либо процессуальных или иных действиях по состоянию здоровья.



«Комитет против пыток» заявил, что не видит причин, по которым Мусаева могла отказаться добровольно.