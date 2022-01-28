Россия подготовила ответ на блокировку YouTube-аккаунтов немецкой редакции телеканала RT

Собеседник газеты «Коммерсант» рассказал, что власти могут ввести ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских сетевых изданиях, принять «жесткие штрафные санкции» в отношении YouTube и лишить немекцую телерадиокомпанию Deutsche Welle лицензий на вещание в России. По словам источника агентства РИА Новости, ответные меры могут также коснуться немецких журналистов, работающих в России.