Россия подготовила ответ на блокировку YouTube-аккаунтов немецкой редакции телеканала RT

Собеседник газеты «Коммерсант» рассказал, что власти могут ввести ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских сетевых изданиях, принять «жесткие штрафные санкции» в отношении YouTube и лишить немекцую телерадиокомпанию Deutsche Welle лицензий на вещание в России. По словам источника агентства РИА Новости, ответные меры могут также коснуться немецких журналистов, работающих в России.
2022-01-28T19:33:18+03:00
2022-01-28T19:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 28 января 2022
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