По мнению президента Зеленского, возможная полномасштабная война России и Украиной распространится и на другие территории.
Он вновь указал, что Украина продолжает ждать конкретики по членству в НАТО и отметил, что у него как у президента суверенного государства могут быть секреты от Джо Байдена.
Зеленский: сообщения о якобы «вторжении России» намеренно нагнетаются перед важными встречами
По мнению президента Зеленского, возможная полномасштабная война России и Украиной распространится и на другие территории.