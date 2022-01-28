Зеленский: сообщения о якобы «вторжении России» намеренно нагнетаются перед важными встречами

По мнению президента Зеленского, возможная полномасштабная война России и Украиной распространится и на другие территории.



Он вновь указал, что Украина продолжает ждать конкретики по членству в НАТО и отметил, что у него как у президента суверенного государства могут быть секреты от Джо Байдена.