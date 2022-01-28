НАТО готово сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Агрессивные действия, которые Россия провела против Украины, не послужили интересам российского населения. Они привели к экономическим санкциям, привели к ухудшению российской репутации и уничтожили все отношения с НАТО, которые были у нас в прошлом. Мы должны искать политического решения, мы готовы сесть за стол переговоров. И это то, что я хотел бы сказать президенту Путину, правительству РФ и народу России. Мы готовы к переговорам», — подчеркнул он.